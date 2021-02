Vegane Milch: So gut sind die pflanzlichen Alternativen

Es ist Jahre her, dass Margot Gerlitz die letzte Milchpackung in ihren Einkaufswagen gelegt hat. trinkt die Veganerin aus Regensburg nicht mehr. Ihre Ersatzmilch macht sie sich meist selbst. Der Aufwand ist es ihr wert.

„Man nimmt irgendwelche Nüsse oder Saaten und mixt sie mit Wasser“, erklärt Gerlitz. Die entstandene weiße Flüssigkeit trennt die 33-Jährige von der Nussmasse ab. Fertig ist ihre „Milch“ fürs Frühstück. Seit über einem Jahrzehnt lebt sie vegan. „Ich möchte kein Tier ausbeuten“, sagt sie.

Nicht jeder, der auf Kuhmilch verzichten möchte, will in der Küche selbst Hand anlegen – so wie Gerlitz. Für diese Verbraucher bietet der Lebensmittelhandel mittlerweile mehrere Alternativen: Sojamilch ist der wohl bekannteste Ersatz. Aber auch Mandel-, Reis- und Hafermilch kann man inzwischen in vielen Supermärkten kaufen. Es gibt Alternativen aus Erbsen, Lupinen, Dinkel oder Hanf – in konventioneller und Bio-Qualität.

Pflanzenmilch ist offiziell keine „Milch“

Offiziell dürfen die Pflanzendinks zwar nicht als Milch bezeichnet werden, weil sie eben nicht aus dem Euter eines Tieres kommen. Dennoch sind sie den Kunden als „Pflanzenmilch“ bekannt. Denn sie können quasi alles, was Kuhmilch auch kann: den Kaffee süßen und das Müsli vervollständigen. Auch zum Kochen und Backen sind die Ersatzprodukte geeignet.

Sie entstehen, indem das Pflanzenmaterial mit Wasser vermengt und anschließend abgetrennt wird. Für den Verkauf im Supermarkt wird die gewonnene Flüssigkeit homogenisiert, erhitzt und mit Zusatzstoffen ergänzt, damit sich beispielsweise keine Bestandteile absetzen und eine gleichmäßig weiße Farbe entsteht.

Absatz von Pflanzendrinks stark gestiegen

Laut Marktforschungsinstitut Nielsen ist der Absatz der Milchalternativen in Deutschland zwischen August 2019 und August 2020 um fast 50 Prozent gestiegen. Besonders beliebt war demnach Hafermilch – hier habe der Absatz sogar um 115 Prozent zugenommen. Dennoch: Im Vergleich trinken die Deutschen deutlich mehr „normale“ Milch. 2019 waren es in Summe nur 177 Millionen Liter Pflanzenmilch, jedoch 3,3 Milliarden Liter Kuhmilch.

Egal ob Hafer-, Soja-, Kokos- oder Mandelmilch – der Absatz pflanzlicher Milchalternativen steigt.

Die meisten Menschen, die auf Kuhmilch verzichten, haben zwei Motive: Die einen sehen den gesundheitlichen Aspekt. Sie haben entweder Angst vor einem erhöhten Krankheitsrisiko durch zu starken Milchkonsum oder sie kämpfen beispielsweise mit einer Sobald sie Milch verzehren, rumpelt und drückt es in ihrem Bauch, sodass sie diese meiden wollen. Allergiker sollten aber auch bei Milchalternativen aufpassen – etwa wegen Kreuzallergien bei Soja und Birkenpollen.

Der andere Hauptgrund für den Milchverzicht: ökologische und tierethische Bedenken. wollen die Tiermast in beengten Ställen und auch das Trennen der Kälber von der Kuh, das nach der Geburt notwendig ist, um die Milch für Menschen zu gewinnen, nicht unterstützen. Kühe stoßen zudem große Mengen Methan aus, ein 25 Mal potenteres Treibhausgas als Kohlendioxid.

Öko-Bilanz bei Kuhmilch schlechter

Öko-Analysen, die Pflanzen- und Kuhmilch miteinander vergleichen, sind rar. Forscher aus Oxford und Bern veröffentlichten 2018 Berechnungen im Fachjournal „Science“. Kuhmilch schnitt hier sowohl beim Land- und Wasserverbrauch als auch in puncto Treibhausgasemissionen am schlechtesten ab: Auf 1 Liter Kuhmilch kamen 3,2 Kilogramm Kohlendioxidausstoß.

Bei Milch vom verbesserte sich die Klima­bilanz erheblich. Diese konnte mit Pflanzenmilch gleichziehen. Insgesamt ist die Datenlage aber noch dünn. Doch auch wenn die Ergebnisse nicht immer eindeutig sind, scheinen sich die Experten darin einig zu sein, dass für ein umweltbewusstes Leben Pflanzenmilch meist die bessere Wahl ist.

Pflanzenmilch: Viele Zusatzstoffe, aber meist weniger Eiweiß

Die gesundheitlichen Effekte von Pflanzenmilch sind ebenfalls noch wenig erforscht. Die Milchalternativen haben aber zumindest unstrittig eine andere Zusammensetzung als Kuhmilch. Nur Sojamilch erreicht annähernd einen ähnlichen Die Lebensmittelchemikerin Elke Arendt vom irischen University College Cork untersuchte 18 Pflanzendrinks und fand heraus, dass die Hälfte fast gar kein Eiweiß enthält.

Die Zusammensetzung schwankte abhängig von der Produktion und den Zusatzstoffen stark. Insbesondere Kokos- und Reisdrinks seien reich an Kohlenhydraten, die rasch ins Blut übergehen. Bei Letzteren kommt es bei der Herstellung zu einem Gärungsprozess. Stärke wird dabei in Zucker umgewandelt.

Ihr glykämischer Index ist entsprechend hoch. Sie gehören also zu den Lebensmitteln, die den Blutzucker rasch nach oben schießen lassen – wie auch Kartoffeln und Weißbrot. Daher sollten sie nicht im Übermaß verzehrt werden, weil sie sich ungünstig auf den Stoffwechsel auswirken können und nicht so gut sättigen.

Ballaststoffe: Blutzuckerspiegel steigt bei Hafermilch langsamer

Einen langsameren Anstieg des bewirken laut Arendt Haferdrinks, was am darin enthaltenen Ballaststoff Beta-Glucan liegt. Er regt die Darmaktivität an und begünstigt eine gesunde Besiedlung des Verdauungstrakts. Außerdem stellt sich das Sättigungsgefühl rascher ein.

Die meisten Pflanzenmilchprodukte enthalten eine ganze Reihe von Zusatzstoffen, die den Trank stabilisieren, dazu Calcium, Vitamin B12 und Jod, um sich dem Nährstoffprofil des Originals, der Milch, anzunähern. Auf der Zutatenliste einiger Pflanzenmilchprodukte stehen auch Zucker oder Pflanzenöl.

Studien zeigen positive Effekte veganer Kost

Insgesamt zieht Arendt, die als eine der wenigen Forscherinnen in Europa Pflanzendrinks analysiert, eine kritische Bilanz: „Ernährungsphysiologisch sind diese Produkte von einem geringeren Wert als Kuhmilch.“ Das bedeutet, dass der vegane Milchersatz nicht einfach Milch eins zu eins ersetzen sollte. Wer sie bevorzugt, braucht beispielsweise mehr Hülsenfrüchte und Nüsse.

„Darüber bekommt man dann auch Proteine, B-Vitamine und Calcium“, sagt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Lobend hebt sie hervor: „Pflanzendrinks sind frei von Laktose und enthalten mehr ungesättigte Fettsäuren.“ Eine Reihe von Studien zeige zudem die positiven Effekte einer veganen Ernährung. „Sie geht mit weniger Übergewicht und besseren Blutfettwerten einher“, so Gahl.

Veganerin Gerlitz ließ zwei Mal ihre Blutwerte überprüfen. An Nährstoffen habe es ihr nie gemangelt. Für sie steht fest, dass sie dem Veganismus und der selbstgemachten Pflanzenmilch treu bleibt. „Mir hat sich eine ganz neue Welt erschlossen“, sagt Gerlitz.