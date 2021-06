Windows 11: Die wichtigsten Neuerungen

Berlin. Am Donnerstag will Microsoft den Windows-10-Nachfolger enthüllen. Eine durchgesickerte Version gibt aber schon Einblicke in Windows 11.

Microsofts Betriebssystem Windows 10 soll im Herbst ein großes Update erhalten – Hinweise sprechen für ein „Windows 11“

Vor der offiziellen Vorstellung am 24. Juni ist eine frühe Vorabversion durchgesickert

Was schon bekannt ist - und ob das neue Betriebssystem mehr als nur ein optisches Upgrade ist

Das Rätselraten ist in vollem Gange. Am Donnerstag (24. Juni) um 17 Uhr deutscher Zeit will Microsoft Fakten schaffen. Dann nämlich will der US-Hersteller in einem Video-Livestream zeigen, wie der Nachfolger von Windows 10 aussehen wird – und auf welche neuen Funktionen sich Nutzerinnen und Nutzer voraussichtlich ab Herbst freuen können. Auch der Name des neuen Betriebssystems ist noch nicht offiziell, vieles deutet aber auf „Windows 11“ hin.

Ein Versionssprung im Namen ließe zwar einen großen Wurf vermuten. Zudem versprach Firmenchef Satya Nadella bereits am 25. Mai auf der Entwicklerkonferenz Microsoft Build das „größte Update des Jahrzehnts“. Doch: Allzu hoch sollten Windows-Anwender ihre Erwartungen wohl nicht schrauben. Denn vor kurzem ist eine – eigentlich für Entwickler gedachte – frühe Version des neuen Windows durchgesickert.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Dieser Leak gibt bereits vor der offiziellen Vorstellung viele Einblicke in die neue Generation: So spendiert Microsoft seinem designierten Windows 11 einige optische Neuerungen, ein aufgeräumtes Startmenü und eine Reihe sinnvoller neuer Funktionen. Das meiste jedoch scheint demnach sichtlich auf Windows 10 basieren. Vorteil: Wer regelmäßig Windows 10 nutzt, wird sich wohl nicht großartig umstellen müssen.

Was wissen wir schon über den Windows-10-Nachfolger und was sind die wichtigsten Neuerungen von Windows 11? Alle Antworten im Überblick.

Wie wird der Windows-10-Nachfolger heißen?

Offiziell bestätigt ist im Vorfeld der für diese Woche angekündigten Vorstellung wenig. Die durchgesickerte Vorabversion gepaart mit von Microsoft gestreuten Hinweisen im Netz ergeben aber schon ein plausibles Bild:

Den Termin der Vorstellung hat Microsoft auf den 24. Juni um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr deutscher Zeit) gelegt. Ein veröffentlichtes Foto zeigt das Windows-Logo, dessen Schatten eine 11 andeutet. „Windows 11“ taucht auch in einer Ansicht der Vorabversion auf. Und auch Microsoft-Mitarbeiter sollen laut Berichten die Bezeichnung „Windows 11“ genutzt haben, als sie gegenüber Google Beschwerde eingereicht haben gegen die im Netz kursierende Vorabversion. Für Beobachter klare Hinweise darauf, dass Microsoft eine Umbenennung plant. Bisher wird die neue Version des Betriebssystems unter dem Codenamen „SunValley“ geführt.

Wann erscheint „Windows 11“?

Vieles spricht für den kommenden Herbst als Erscheinungszeitraum. Ende Juli 2015 erschien Windows 10. Seit nunmehr sechs Jahren ist das aktuelle Windows inzwischen auf den meisten Rechnern hierzulande Standard. Weltweit soll das System auf rund 1,3 Milliarden Geräten laufen. Aber an den grundlegenden Funktionen und der Optik hat der Softwarekonzern seither stets nur behutsam Änderungen vorgenommen.

Größere Updates haben Nutzerinnen und Nutzer von Windows 10 zuletzt im Halbjahres-Rhythmus erhalten: Für gewöhnlich im Frühjahr und Herbst. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Microsoft dieser Linie treu bleibt und das nächste große Update im Herbst allgemein zur Verfügung stellt. Ausgewählte Tester könnten schon im Sommer eine Beta-Version erhalten. Die kursierende Vorabversion macht einen fortgeschrittenen Eindruck. Lesen Sie auch: Extremer Chipmangel - Die Grafikkarten-Krise wird schlimmer

Design von Windows 11: Wie soll die neue Version aussehen?

Die vorab durchgesickerte Version für Entwickler zeigt: Riesige Designsprünge scheint Microsoft beim Windows-10-Nachfolger nicht zu planen. Aber an der ein oder anderen Stelle soll die Optik nach sechs Jahren zeitgemäß aufgefrischt werden und die Oberfläche aufgeräumter gestaltet werden.

Neben diversen Technikportalen haben unter anderem die PC-Experten von Golem.de die Vorabversion ausprobiert und kommen zu dem Schluss: Windows 11 könnte ein Mix aus Windows 10 und dem im Mai überraschend eingestellten Windows 10X werden. 10X sollte eine Art Einsteiger-Windows für bestimmte Geräte wie dem Klapp-Smartphone Surface Duo werden und Googles Chrome OS Konkurrenz machen. Jetzt könnte das Projekt doch noch in Teilen zum Leben erweckt werden.

Ein Bildschirmfoto der Vorabversion verrät: Das mittig platzierte Startmenü in der neuen Windows-Version hat abgerundete Ecken und keine Kacheln mehr. Foto: Screenshot/The Verge/Tom Warren

Das neue Design zeigt sich an prominenten Stellen

Die Bildschirmfenster von Ordnern und Menüs – bisher stets eckig – sind nun an den Ecken sanft abgerundet. Dieser Look erinnert etwas an Apples Betriebssystem MacOS.

Beibehalten wird die Option, das gesamte Erscheinungsbild per Knopfdruck hell oder dunkel („light mode“ und „dark mode“) einzurichten. Dafür sollen nun neue Hintergrundbilder spendiert werden, die beide Optiken unterstützen.

Das Startmenü – für viele Windows-Kenner ein zentraler Anlaufpunkt – war bisher stets links angeordnet. In Windows 11 ist das Startmenü standardmäßig in der Mitte platziert. Es schwebt zudem als Fenster ein Stück über der am unteren Bildschirmrand befindlichen Taskleiste. Klickt man auf den Windows-Knopf, zeigt sich der neue Aufbau: Die bisherigen Programm-Kacheln und Live-Kacheln sucht man vergebens. Stattdessen zeigt sich im Startmenü oben „abgepinnt“ eine Auswahl der wichtigsten Programme, die man auch selbst anpassen kann. Darunter sind kürzlich genutzte und vom System empfohlene Dateien gelistet. Auch eine alphabetische Anordnung aller Apps gibt es weiterhin.

Neuer Look für Symbole und Icons

Die nun mittig angeordneten Symbole in der Taskleiste kennt man in ähnlicher Form von der Dock-Leiste bei MacOS auf Apple-Rechnern. Das bietet gerade auf breiten Monitoren einen kürzeren Mausweg. Wer möchte, kann aber auf Wunsch – ganz Windows-klassisch – die Taskleisten-Symbole inklusive Startmenü-Knopf wieder wie bisher linksbündig platzieren.

Prominenten Symbolen und Icons hat Microsoft ein neues Design verpasst: Nicht nur das Windows-Symbol erhält einen neuen Look. Auch altbekannte Systemsymbole wie der Papierkorb, Windows Explorer oder der Microsoft App-Store sehen verändert aus. Neue Bildchen erhalten auch die Icons für Dokumente, Downloads, Musik, Bilder und Videos. Sie erscheinen nun markanter und farbenfroher. Die beliebten Windows-Ordner streifen ebenfalls ihren orange-gelben Farbton ab und sehen moderner aus. Auch interessant: Kostenfalle Roaming - 8 Tipps für die Handynutzung im Ausland

Altbekannte Widgets mit neuer Funktion

Ein Comeback feiern die aus Windows 7 bekannten sogenannten Widgets. Dabei handelt es sich um kleine, sich selbst aktualisierende Infoschnipsel, die neben personalisierbaren Nachrichteninhalten auch Wettervorhersagen, Sportergebnisse, Aktienkurse oder Verkehrsinfos anzeigen. Widgets lassen sich künftig per Knopf in der Task-Leiste aktivieren. Dann öffnet sich ein Bereich am linken Rand, der rund ein Drittel des Bildschirms belegt. Noch unklar ist, ob sich Widgets – wie in Windows 7 – frei auf dem ganzen Bildschirm platzieren lassen. Eigene Widget-Quellen kann man offenbar leider nicht hinzufügen.

Auf Laptops und PCs soll es sich bald schöner und produktiver arbeiten lassen: Windows 10 erhält noch in diesem Jahr einen Nachfolger. Foto: Africa Studio / Shutterstock / Africa Studio

Weitere vielgenutzte Bereiche in Windows – etwa Explorer, Datenträgerverwaltung oder die Systemsteuerung – wirken auf bisherigen Videos weitgehend vertraut.

Neues gibt es auch für die Ohren: Der Startsound beim Hochfahren klingt nun dezenter. Auch andere Systemtöne, die in Windows in bestimmten Situationen erklingen, wurden angepasst. Dafür sollen Töne aus Windows 10 laut Kennern einfach neu abgemischt worden sein. Lesen Sie auch: Tablet oder Laptop: Mit iPad und Co. durchs Studium

Welche neuen Funktionen erhält der Windows-10-Nachfolger?

Bedienung und Übersichtlichkeit verbessern soll eine neue Art der schnellen Fensteraufteilung. Bisher konnte man Fenster rechts oben entweder minimieren, maximieren oder schließen. Legt man künftig den Mauszeiger auf das mittlere Symbol „Maximieren“, erscheint eine Auswahl. Damit lassen sich mit einem Klick alle geöffneten Fenster zum besseren Multitasking in die Desktop-Ecken schieben oder mehrere nebeneinander anordnen.

Aufgeräumt wurde auch die Suchfunktion: Sie ist zu finden über ein Lupensymbol auf der Taskleiste. Das bisherige Suchfeld samt Knopf für die Sprachassistentin Cortana ist aus der Leise verschwunden. Abgesehen von den Suchbegriffen sieht man in der Suche eine Anordnung der beliebtesten Programme und die letzten Suchbegriffe sowie einige Schnellsuchbegriffe. Abzuwarten bleibt, ob die Suche nach Dingen auf dem Rechner und im Netz auch mächtiger und schneller wird. Auch interessant: Zehn nützliche Profi-Tipps für eine bessere Google-Suche

In Zeiten von Homeoffice nutzen immer mehr Menschen zwei oder sogar mehr externe Monitore. Das soll Windows 11 einfacher gestalten. In den Displayoptionen finden sich dafür neue Optionen: Schließen wir einen neuen Monitor an oder ändern die Anordnung der externen Monitore, merkt sich Windows die Anordnung der geöffneten Fenster und verschiebt sie nicht mehr. Stöpseln wir dagegen einen externen Monitor ab, bleiben vorher dort geöffnete Fenster weiterhin für uns erreichbar.

Windows Store soll stark ausgebaut werden

Stark ausgebaut soll Beobachtern zufolge künftig auch der Windows Store. Er soll Entwicklern mehr Möglichkeiten bieten, dort eigene Programm-Apps anzubieten und damit Geld zu verdienen. Damit dürfte auch die App-Vielfalt für Benutzerinnen und Benutzer steigen. Viele Apps dürften weiterhin kostenlos bleiben.

Schicker und spielerischer gestaltet wurde auch der Einrichtungsprozess nach der Neuinstallation von Windows oder einem System-Upgrade. Er soll nun schneller und einfacher ablaufen. Der umstrittene Sprachassistent Cortana führt zudem nicht länger mit seiner roboterhaften Stimme durch den Prozess. Lesen Sie auch: Microsoft-Gründer Bill Gates investiert in Muttermilch aus dem Labor

Fazit: Wer Windows 10 privat oder beruflich viel nutzt, wird sich auch auf der Oberfläche des Nachfolgers rasch zurechtfinden. Und geänderte Anordnungen lassen sich auf Wunsch wieder in Richtung der gewohnten Ansicht anpassen. Grundlegend neue Funktionen scheinen sich auf den ersten Blick in Grenzen zu halten. Insgesamt dürfte es sich eher um ein optisch modernisiertes Windows 10 mit einigen Bedien-Erleichterungen handeln. Es ist damit zu rechnen, dass Microsoft am 24. Juni weitere Funktionen vorstellen wird.

Wie funktioniert das Update und was kostet es?

Bleibt Microsoft seiner Linie treu, sollten private Nutzerinnen und Nutzer im Herbst von Windows auf das dann bereitstehende Update aufmerksam gemacht werden. In der Systemsteuerung im Punkt „Windows Update“ lässt sich das einstellen – oder man prüft dort hin und wieder manuell auf neue Updates.

Ab Erscheinen – so war es bei Windows 10 – dürften dann wieder Besitzer der aktuellen Version für einen bestimmten Zeitraum die Möglichkeit haben, kostenlos ein Upgrade auf die Nachfolger-Version vorzunehmen. Laut Hinweisen der US-Entwicklerseite XDA werde man sogar kostenlos von Windows 7 und Windows 8.1 auf den Windows-10-Nachfolger aktualisieren können.

Wie bei jedem Windows-Update ist es ratsam, vorher die wichtigsten Daten zu sichern. Nicht auf allen Geräten klappt ein großes Versions-Upgrade immer garantiert reibungslos. Passend dazu: Die besten Cloud-Speicher: Daten sicher aufbewahren

Wie lange kann ich Windows 10 und Windows 8.1 noch nutzen?

Die Unterstützung für Windows 10 wird Microsoft erst am 14. Oktober 2025 einstellen, also in gut vier Jahren. Bis dahin soll es wie bisher mindestens halbjährliche Updates geben. Das erklärt der Softwarekonzern auf einer Übersichtsseite. Für die Vorgängerversion Windows 8.1 endete der allgemeine Support bereits im Januar 2018. Der erweiterte Support mit den nötigsten Sicherheits-Updates endet am 10. Januar 2023. Danach wird keine Nutzung mehr empfohlen.

