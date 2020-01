Mi, 22.01.2020, 14.50 Uhr

In "Nur mit Dir zusammen" gibt Vanessa Mai ihr Filmdebüt. Die 27-Jährige spielt eine junge Sängerin, die endlich ihren Durchbruch schaffen will. An ihrer Seite ist "Tatort"-Kommissar Axel Prahl als lebende Rocklegende zu sehen