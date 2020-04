Do, 02.04.2020, 10.56 Uhr

Zum Start der 2. Staffel "Das Boot" (Freitag, 24. April, 20.15 Uhr, Sky 1 HD) trafen wir Schauspieler Rick Okon, der als Kaleu Klaus Hoffmann die erste Staffel überlebt hat und in New York gestrandet ist. Auf der anderen Seite der Welt erfährt er, was er bereit ist zu geben, um zu bekommen, was er begehrt.