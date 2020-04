Kindesmissbrauch in Piusheim: Schwere Vorwürfe gegen Katholische Kirche

Mo, 06.04.2020, 13.50 Uhr

In einem katholischen Heim in Bayern sollen sich Priester und Erzieher an Kindern vergangen haben. Es geht um massiven sexuellen Kindesmissbrauch und Zwangsprostitution von Minderjährigen. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt.