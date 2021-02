Winterwetter sorgt für Pendler-Chaos in NRW

Mo, 08.02.2021, 13.20 Uhr

Der extreme Schneefall hat in NRW zu Ausnahmezuständen geführt. Zug- und Flugverkehr kamen zum Erliegen. Sehen Sie hier, wie die Pendler am Hauptbahnhof in Bochum reagieren.