Fr, 12.02.2021, 14.50 Uhr

Im Jahr 2000 wurden die No Angels durch die Castingshow "Popstars" berühmt. 2014 gaben sie ihr Ende bekannt. Doch jetzt kommen sie mit einer Neuauflage ihrer Hitsingle "Daylight In Your Eyes" zurück. Was es damit auf sich hat, sehen Sie im Video.