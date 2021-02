Fr, 12.02.2021, 18.26 Uhr

Archäologen haben in Ausgrabungsstätten in Alaska blaue Glasperlen gefunden. Laut einer Studie kamen die Glasperlen nach Nordamerika, bevor Christoph Kolumbus zu seiner Zufallsentdeckung in See gestochen war. Mehr dazu, sehen Sie im Video.