Corona: Musiker in Hartz IV

Di, 11.05.2021, 22.14 Uhr

Stefan Rocke (58) ist leidenschaftlicher Fagottist. Die Pandemie hat ihn in Hartz IV gedrängt, seine Lebensrealität komplett verändert. Was die neue finanzielle Situation mit sich bringt, wie sich der Musiker selbst motiviert und was er von der Politik fordert, sehen Sie im Video.