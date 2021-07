Amazon-Gründer Jeff Bezos im Weltall

Di, 20.07.2021, 12.20 Uhr

Am 20. Juli will Jeff Bezos einen Flug ins Weltall antreten. Mit an Bord ist eine ehemalige US-Pilotin und ein junger Mann. Einmal die älteste und einmal die jüngste Person, die jemals im Weltall waren.