Zeitgenössischer Zirkus im Chamäleon Theater | FUNKY Berlin

Sa, 16.04.2022, 00.00 Uhr

Willkommen im Chamäleon Theater Berlin! Hier treffen sich zeitgenössischer Zirkus und Theater. Mit "The Elephant in the Room" von der Kompanie Cirque Le Roux wird erstmals auch die filmische Welt erkundet.