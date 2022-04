Scan & Go: Einkaufen per Scan mit Smartphone

Fr, 29.04.2022, 10.14 Uhr

Das Bezahlsystem "Scan & Go" soll das Einkaufserlebnis für Kunden vereinfachen und verkürzen. Was das System kann und welche Märkte in Deutschland dieses System nutzen oder bereits wieder abbauen, zeigt das Video.