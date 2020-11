Mo, 09.11.2020, 19.02 Uhr

Der erste Tag der Übergangsphase bis zu Bidens Amtseinführung im Januar hat begonnen. Trump bemüht die Gerichte und Pfizer und Biontech kurbeln die Börsen an. Alles, was heute wichtig ist, sehen Sie in der Zusammenfassung von Dirk Hautkapp.