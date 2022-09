Ukraine: Oberhausen liefert Hilfsgüter nach Saporischschja

Di, 06.09.2022, 16.27 Uhr

FUNKE-Reporter Jan Jessen und Fotograf André Hirtz sind in Saporischschja in der Ukraine und begleiten die Ankunft eines LKWs aus Oberhausen, der mit mehreren Tonnen Hilfsgütern das Land unterstützen will.