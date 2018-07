NOW: SamK.O.li - Argentinien feuert Trainer doch Der argentinische Verband hat sich von Trainer Jorge Sampaoli getrennt. Langezeit hieß es noch, er würde im Amt bleiben, nun also doch die Trennung. Nach der ersten Aussprache hatte Präsident Claudio Tapia beteuert, man wolle an Sampaoli festhalten.