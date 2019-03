Platzreservierung bei Lufthansa wird ab März kostenpflichtig

Auf Lufthansa-Langstreckenflügen ist die Sitzplatzreservierung in der Economy Class vom 21. März 2017 an kostenpflichtig. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage.Bislang ist die Reservierung in einigen Economy-Buchungsklassen kostenfrei, dies hängt vom genauen Sitzplatz im Flugzeug ab. Künftig...