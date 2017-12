Tourismus boomt in Griechenland – 3,6 Millionen Deutsche

Athen (dpa) – Die griechische Tourismusbranche rechnet mit einem Gästerekord im Jahr 2017. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres seien fast 26 Millionen Touristen nach Griechenland gereist, berichtete die griechische Finanzpresse unter Berufung auf den Verband der Tourismusunternehmen. Im vergangenen Jahr waren es gut 23 Millionen gewesen. Die meisten Urlauber kamen aus Deutschland, gefolgt von den Briten. In Griechenland gab es seit fast zwei Jahren kaum Ausschreitungen oder Streiks. Zudem konnte Griechenland einen Teil der Verluste der Tourismusbranche in Nordafrika für sich nutzen.