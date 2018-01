Ikea-Gründer Ingvar Kamprad mit 91 Jahren gestorben

Der Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Kamprad sei in seinem Heim in Småland friedlich eingeschlafen.Kamprad hatte 1943 damals als 17-Jähriger das berühmte schwedische Möbelhaus...