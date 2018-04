Golfstaat Bahrain entdeckt größtes Ölfeld seiner Geschichte

Manama Der Golfstaat Bahrain hat vor seiner Westküste nach eigenen Angaben das größte Ölfeld in der Geschichte des Königreichs entdeckt. Prognosen sagten voraus, dass dort bedeutende Mengen an Öl und sowie große Mengen an Gas lagerten. Das teilte das nationale Hohe Komitee für natürliche Ressourcen laut der staatlichen Nachrichtenagentur BNA mit. Es sei die größte Entdeckung eines Ölfelds in Bahrain seit Beginn der Förderung im Jahr 1932. Bahrain ist stark abhängig vom Öl- und Gasexport. Rund 80 Prozent der Staatseinnahmen stammen aus diesem Sektor.

