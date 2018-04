Göttingen Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius ist nicht ganz so schwungvoll ins Jahr gestartet wie von Analysten erwartet. Von Januar bis März legte der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,3 Prozent auf rund 364,9 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Göttingen mitteilte. Experten hatten mit einem Anstieg auf etwa 370 Millionen Euro gerechnet. Sartorius begründete die verhaltene Geschäftsentwicklung vornehmlich mit der anhaltenden Dollar-Schwäche. dpa

