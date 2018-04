Musterklage – Streit fast beigelegt

Der wochenlange Streit über die geplante Klagegemeinschaft für Verbraucher ist nach SPD-Angaben so gut wie beigelegt. „Wir sind jetzt nahezu fertigt“, sagte der Experte für Recht und Verbraucherschutz in der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, am Dienstag in Berlin. Man habe sich darauf...