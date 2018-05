Modemarke Bench ist pleite – Auch deutsche Tochter betroffen

Die Kult-Modemarke Bench ist pleite. Der Mutterkonzern mit Sitz in Manchester nannte als Gründe unter anderem den schwierigen Einzelhandelsmarkt in Großbritannien sowie Währungs- und Logistikprobleme. „Durch die Abwertung des britischen Pfundes, den starken Wettbewerb und den rückläufigen Markt in...