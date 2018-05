Kaufhof schließt zwei Filialen

Köln Die angeschlagene Warenhauskette Kaufhof schließt ihre Filialen in Hof und Solingen. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, die Anfang 2019 auslaufenden Mietverträge für die beiden Häuser in Bayern und Nordrhein-Westfalen nicht zu verlängern, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zuvor hatte die...