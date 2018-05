Richter verbieten Werbung mit „bekömmlichem“ Bier

Brauer dürfen nicht mit „bekömmlichem“ Bier werben. Dies entschied am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Damit wurde in letzter Instanz ein Schlussstrich unter einen seit Jahren schwelenden Bierstreit gezogen.Der Verband Sozialer Wettbewerb (VSW) aus Berlin hatte 2015 eine...