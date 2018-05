Edeka: Dieses Foto offenbart ein großes Gesellschaftsproblem

„Wir lieben Lebensmittel“ – so lautet der leicht einprägsame Werbeslogan von Edeka. Schaut man jedoch in die Mülltonnen des Supermarktes, bekommt man ein etwas anderes Gefühl. Massenweise Lebensmittel liegen da im Abfall: Steaks, Gemüse, Wurst – allesamt abgelaufen. So zeigt es zumindest ein Foto,...