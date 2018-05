Wie tief steckt Daimler wirklich im Diesel-Skandal?

Erst ordnete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in dieser Woche den Rückruf von 5000 Vito-Transportern an, nun könnte Daimler noch tiefer in den Skandal um manipulierte Diesel-Fahrzeuge rutschen. Dem Stuttgarter Autokonzern droht der Rückruf von mehr als 600.000 Fahrzeugen der Baureihen C und G,...