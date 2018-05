Arbeitslosenzahl in Deutschland sinkt auf 2,315 Millionen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum Vormonat auf 2,315 Millionen gesunken – das waren 68.000 weniger als noch im April. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 182.000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.Der...