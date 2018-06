Kleine Gewinne an der Wall Street

New York Am ersten Tag des mit Spannung erwarteten G7-Gipfels in Kanada haben sich Anleger an der Wall Street nicht mehr weit vorgewagt. Zwar legte der Dow Jones am Freitag nochmals um 0,30 Prozent auf 25 316,53 Punkte leicht zu. Die großen Diskrepanzen zwischen US-Präsident Donald Trump und den übrigen G7-Partnern in wichtigen politischen Fragen lähmten jedoch das Aktiengeschäft. Der Eurokurs wurde mit 1,1768 gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1754 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8508 Euro.

