Deutscher Städtetag fordert neue Regeln für Leihräder

Touristen, aber auch Einwohner legen mit ihnen schnell kurze Wege zurück. In mehreren Großstädten gelten die bunten Leihfahrräder als willkommene, neue Verkehrsmittel. Doch manche empfinden sie als Ärgernis: Sie stehen in Massen auf Bürgersteigen im Weg, versperren Einfahrten oder liegen in Parks...