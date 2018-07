Volkswagen will reines Elektro-Carsharing anbieten

VW will größer in den wachsenden Carsharing-Markt einsteigen und plant erste Angebote in Deutschland im kommenden Jahr. „Wir sind der Überzeugung, dass der Carsharing-Markt noch Potenzial hat“, sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann am Mittwoch in Berlin. Die Flotte des neuen Angebots soll...