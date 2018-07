ThyssenKrupp-Chef Heinrich Hiesinger will Vertrag auflösen

Der ThyssenKrupp-Chef Heinrich Hiesinger will seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender auflösen. Hiesinger habe den Aufsichtsrat um Gespräche zur „einvernehmlichen Auflösung“ seines Mandats als Vorsitzender des Vorstands gebeten, teilte ThyssenKrupp am Donnerstag mit. Das Kontrollgremium werde am...