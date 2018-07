Arbeitgeber warnen vor Ausweitung öffentlicher Beschäftigung

Die Bundesregierung will mit dem neuen sozialen Arbeitsmarkt die Jobchancen der rund 900.000 Langzeitarbeitslosen in Deutschland verbessern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Arbeitgeber befürchten, dass sich der von der Bundesregierung geplante soziale Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose in erster Linie auf öffentliche Arbeitgeber beschränken könnte. "Das ist keine Brücke, die in den ersten Arbeitsmarkt führt", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In einer Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zum geplanten Gesetz heißt es, die Regelungen stünden zwar theoretisch auch privaten Arbeitgebern offen, zielten aber "erkennbar auf Trägerstrukturen und privilegieren diese unangemessen".

Die Bundesregierung will mit dem neuen sozialen Arbeitsmarkt die Jobchancen der rund 900.000 Langzeitarbeitslosen in Deutschland verbessern. Den Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums dazu wollte das Kabinett am Mittwoch beraten. Menschen, die schon seit mehreren Jahren arbeitslos sind, sollen demnach bis zu fünf Jahre mit Lohnkostenzuschüssen gefördert werden. Voraussetzung ist, dass sie sozialversicherungspflichtig bei privaten Firmen, Kommunen oder gemeinnützigen Trägern beschäftigt werden.

Kramer lobte, gerade in Boom-Zeiten müssten Langzeitarbeitslose gezielt fitgemacht werden für den ersten Arbeitsmarkt. Das Konzept könne aber "nur funktionieren, wenn es sich um eine gezielte Förderung der Beschäftigung in der Wirtschaft handelt und Qualifizierung und individuelles Coaching der Langzeitarbeitslosen deutlich stärker im Fokus stehen". Die Arbeitgeberverbände kritisieren, dass die Regelungen zu ungenau seien. dpa