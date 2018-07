Minister Scheuer über BER-Baustelle: "Werde da dranbleiben"

Berlin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dringt auf die geplante Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens in zwei Jahren. Er habe sich selbst bei einem Baustellenbesuch überzeugen können, wie der Arbeitsstand sei. "Und ich hoffe, dass diese Zusagen, die mir gegeben wurden, auch eingehalten werden", so Scheuer zur dpa. Der Minister hatte die Baustelle Ende April inspiziert. Nun stellte er weitere Besuche in Aussicht. "Ich bin jetzt kein Bauingenieur, aber es ist noch einiges zu tun", sagte Scheuer.

