Deutsche Piloten bereit zum Streik bei Ryanair

Frankfurt Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich auf weitere Streiks in diesem Sommer einrichten. Bei einer Urabstimmung stimmten die in Deutschland stationierten Piloten mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt mitteilte. Es geht um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Ein genauer Termin für einen ersten Streik wurde nicht mitgeteilt. Dem Unternehmen wurde eine Frist bis zum 6. August gesetzt, um ein "verhandlungsfähiges Angebot" vorzulegen.

