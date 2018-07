Leistungen von Kraftwerken wegen Hitze reduziert

Essen Wegen der anhaltenden Hitze haben einzelne Atomkraftwerke in Deutschland ihre Leistung heruntergefahren. EnBW etwa drosselte beim Kernkraftwerk Philippsburg in Baden-Württemberg die Leistung um bis zu 10 Prozent. Dadurch soll der Anstieg der Wassertemperatur im Rhein durch das eingeleitete Kühlwasser begrenzt werden. In Norddeutschland produzieren die Kernkraftwerke Grohnde und Brokdorf nach Angaben des Betreibers PreussenElektra etwas weniger als üblich. Die Stromversorgung ist nicht in Gefahr.

