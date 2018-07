Frankfurt/Main Der Dax hat einen ereignisreichen, aber lustlosen Handelstag hinter sich gebracht. Am Ende ging der deutsche Leitindex mit plus 0,06 Prozent auf 12 805 Punkte fast unverändert aus dem Geschäft. Der Euro sank am späteren Nachmittag wieder unter 1,17 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1736 Dollar festgesetzt.

