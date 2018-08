Piloten: Streik bei Ryanair endet definitiv am Samstag

Frankfurt/Main Der Streik der in Deutschland stationierten Ryanair-Piloten endet wie angekündigt morgen um 02.59 Uhr. Eine Verlängerung sei nicht geplant, sagte ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt. "Wir werden uns den heutigen Tag anschauen und bewerten. Wir hoffen, dass Ryanair unser Signal verstanden hat und dann zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist." Wegen des Streiks hatte Ryanair bereits am Mittwoch vorsorglich nahezu das komplette Programm ihrer in Deutschland platzierten Jets gestrichen. Bislang gebe es kein Signal des Unternehmens zur Fortsetzung der Tarifverhandlung, erklärte die VC.

