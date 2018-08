Ikea will gebrauchte Möbel zurückkaufen

Hofheim Der Möbelriese Ikea will künftig gebrauchte Möbel zurückkaufen. In zunächst fünf Pilothäusern können Kunden vom 1. September an ihre nicht mehr benötigten Ikea-Möbel anbieten, wie das Unternehmen in Hofheim bei Frankfurt mitteilte. Bezahlt werde per Warengutschein. Der Möbelhändler preist die "Zweite Chance" als Beitrag zum nachhaltigen Konsum. Ikea will nur Waren im "einwandfreien bis guten Zustand" annehmen. Die Produkte sollen dann in der Fundgrube der Märkte ohne Preisaufschlag, aber mit zusätzlicher Mehrwertsteuer angeboten werden.

