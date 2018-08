Bund und "Modellstädte" präsentieren Projekte für Nahverkehr

Berlin Im Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase in deutschen Kommunen wollen fünf "Modellstädte" Ideen für einen attraktiveren Nahverkehr mit Bussen und Bahnen vorstellen. Die Oberbürgermeister aus Bonn und Essen in Nordrhein-Westfalen sowie aus Mannheim, Reutlingen und Herrenberg in Baden-Württemberg werden dazu heute in Berlin erwartet. Mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Umweltministerin Svenja Schulze wollen sie Projekte präsentieren, zu denen teils auch ein Ausbau von Radwegen und eine bessere Verkehrslenkung gehören.

