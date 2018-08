Vonovia-Chef: Bei Modernisierungen früher auf Mieter zugehen

Bochum Der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia will bei den umstrittenen Modernisierungen seiner Immobilien die Mieter früher einbeziehen. Insbesondere das Management von Härtefällen solle verbessert werden, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX in Bochum. Geplant sei, die Änderungen noch in diesem Jahr umzusetzen. Dafür werde der Dax-Konzern neue Mitarbeiter einstellen, kündigte Buch an. Kritisch zu sehen sei etwa der Versand von bis zu 40 Seiten langen Modernisierungsankündigungen an die Mieter.

