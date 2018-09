China kündigt Gegenmaßnahmen auf neue US-Zölle an

Peking Als Reaktion auf neue Sonderzölle der USA will sich China mit Gegenmaßnahmen zur Wehr setzen. "Um seine legitimen Rechte und Interessen und die globale Freihandelsordnung zu wahren, muss China Gegenmaßnahmen ergreifen", hieß es in einer Mitteilung des Handelsministeriums. China "bedauere" die Entscheidung des US-Präsidenten, weitere Strafzölle auf chinesische Warenimporte im Umfang von 200 Milliarden Dollar zu verhängen. Wie genau China auf die US-Zölle reagieren will, ging nicht aus der Mitteilung hervor.