Lufthansa: 18.000 Flugausfälle - Vorstand kündigt mehr Reservemaschinen an

Die Luftfahrt hat in diesem Sommer viele Schlagzeilen produziert. Immer wieder kam es zu Flugausfällen, Verspätungen und einem Chaos an den Airports. Auf Einladung des Luftfahrt-Presse-Clubs war Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister in Hamburg. Kurz vor seinem Rückflug stellte er sich den Fragen der...