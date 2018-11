Diesel-Fahrverbote: Köln und Bonn drohen Verbotszonen

Das Verwaltungsgericht Köln verhandelt an diesem Donnerstag über mögliche Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in der Stadt. Auch in Bonn droht solch ein Fahrverbot.Mit den Verboten soll die Luftverschmutzung durch ältere Diesel in den beiden Städten am Rhein verringert werden. Geklagt hat die Deutsche...