WWF-Studie: Kohlendioxid als alternative Treibstoff für Autos klimaschädlich

Die Umweltstiftung WWF warnt davor, das Klimagas Kohlendioxid aus Kohlekraftwerken einzufangen und es als Grundstoff für neue Treibstoffe in Pkw oder Lkw zu nutzen. Das Capture and Utilization (CCU) genannte Verfahren ist kein Wundermittel, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung in diesem...