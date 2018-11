Hyperloop soll Container im Hamburger Hafen transportieren

Noch wird im Verborgenen verhandelt. Erst in wenigen Wochen soll die Öffentlichkeit offiziell darüber informiert werden, was die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) derzeit plant, nämlich einen Quantensprung beim Seegütertransport im Hamburger Hafen. Das börsennotierte Unternehmen steigt in die...