Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert mehr Lohn im Gastgewerbe

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) will mit einer Lohnforderung zwischen 5,5 und 6,5 Prozent in die kommenden Tarifverhandlungen gehen. Diese Empfehlung hat der Hauptvorstand der NGG am Dienstag im hessischen Niedernhausen beschlosssen, wie unsere Redaktion erfahren hat. Die Laufzeit...