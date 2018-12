Der Börsenboom ist vorbei – Das müssen Anleger jetzt wissen

Das Jahr 2018 war turbulent an den Finanzmärkten. Globale Risiken haben die Anleger massiv verunsichert. Zudem hat sich der wirtschaftliche Aufschwung abgeschwächt. Der Ausblick auf das kommende Jahr ist trüb. Warum ging es in diesem Jahr am Aktienmarkt so drunter und drüber? Zunächst sah es gut...