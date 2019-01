3000 Geldtransport-Mitarbeiter im Warnstreik

Berlin Geldautomaten und Geschäfte in Deutschland wurden wegen des Tarifkonflikts im Transport-Gewerbe auch heute nicht mit Bargeld versorgt. Zu Engpässen für Kunden kam es nach Darstellung des Handels aber nicht. An den erneuten Warnstreiks beteiligten sich rund 3000 Beschäftigte der Geld- und Wertdienstbranche, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bereits gestern hatten ähnlich viele Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. Hintergrund ist der Tarifstreit um höhere Löhne in der Branche mit rund 12 000 Beschäftigten.

