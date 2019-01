Wieder Warnstreiks an deutschen Flughäfen

Berlin Nach Flugausfällen in Berlin Anfang der Woche müssen Passagiere morgen gleich in mehreren deutschen Städten mit Streichungen rechnen. Die Sicherheitsbeschäftigten in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart seien zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Es sei mit starken Einschränkungen zu rechnen. Der erneute Warnstreik sei eine Reaktion darauf, dass der Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen nach dem Warnstreik am Montag kein verbessertes Angebot vorgelegt habe.

