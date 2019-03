Dax weiter unter Druck - Fed-Nachrichten eingepreist

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main Der Dax hat seine kräftigen Vortagesverluste ausgeweitet. Wenige Minuten nach dem Start ging es um 0,48 Prozent nach unten auf 11.548,72 Punkte.

Die Signale der US-Notenbank Fed, den Leitzins in diesem Jahr nicht mehr anzuheben, lieferten keine positiven Impulse mehr. Bereits am Vorabend hatte die New Yorker Wall Street nur kurz positiv darauf reagiert, dann aber im Minus geschlossen.

"Während der Aktienmarkt einen soliden Start in das Jahr hatte, sind die guten Nachrichten über Zinserhöhungen oder genauer gesagt über deren Ausbleiben nun eingepreist", sagte Marktstratege Lee Ferridge von State Street Global Markets.

Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader betonte die Konjunktursorgen, die mit der für die Aktienmärkte doch eigentlich positiven Nachricht einer wieder lockeren Geldpolitik wieder zurückkämen.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax verlor bislang 0,33 Prozent auf 24.998,51 Punkte. Der EuroStoxx 50 sank um 0,23 Prozent.